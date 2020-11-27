В Харькове ректором Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого выбрали проректора по научной работе Анатолия Гетьмана.

Об этом сообщает пресс-служба университета.Выборы проводили на трех участках - в Харькове, Киеве и Полтаве 26 ноября. Всего в голосовании участвовало 774 из 832 избирателей. Один бюллетень признали недействительным. В протоколе результатов выборов отмечено, что жалобы от кандидатов не поступали.Анатолий Гетьман набрал 686 голосов (82,45%), Владимир Богуцкий - 23 (2,76%), Евгений Попович - 22 (2,64%), Валерий Величко - 21 (2,52%), Василий Россихин - 10 (1,2%). Еще 11 избирателей не поддержали ни одного кандидата (1,32%). picture Добавим, что с июля 1987 года и до последнего времени университетом управлял Василий Таций.Анатолий Павлович Гетьман (род. 1958, пгт Зидьки, Змиевской район, Харьковская область) – профессор, доктор юридических наук, проректор по научной работе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Академик Национальной академии правовых наук Украины (2004). Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003) и лауреат Госпремии Украины в области науки и техники (2012).