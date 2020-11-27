Две Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте № 1 и 2 готовы открыть отделения для больных с коронавирусной болезнью. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач.

Он отметил, что раньше больницы не могли открыться из-за неподписанного договора с Национальной службы здоровья Украины. Сейчас договор подписан.

«Уже сегодня железнодорожные больницы начнут свою работу в тестовом режиме и до понедельника примут пять первых пациентов с диагнозом COVID-19. У больных – легкое течение инфекции и их лечение не требует дополнительного кислорода. На данный момент в больницах есть 12 кислородных точек в реанимации. Также 50 концентраторов, которые были недавно куплены за счет Фонда борьбы с коронавирусом, передадут из городских больниц, еще несколько концентраторов поступит из областных лечебных учреждений», – сообщил Владимир Скоробагач.

