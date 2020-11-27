Полтора месяца назад министр охраны здоровья анонсировал привлечение к ПЦР-тестированию частных лабораторий, поскольку госучреждения не справляются с нагрузкой. Почему крупнейшие сети лабораторий до сих пор не могут наладить сотрудничество с государством для тестирования на коронавирус?Еще в начале октября министр охраны здоровья Максим Степанов рассказывал, что Минздрав провел переговоры с частниками, и государство будет оплачивать им проведение тестирования.
– Работать это будет следующим образом: все заборы мазков будут делать работники государственных лабораторий, а затем передавать частным для того, чтобы они уже обеспечили сам процесс обработки тестов на своем оборудовании, – пояснял министр механику сотрудничества.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в целом для увеличения масштабов тестирования на коронавирус в Украине выделили дополнительные 260 млн грн: 100 млн частным лабораториям для проведения самих тестов и еще 160 млн – на закупку дополнительного оборудования для них.
Минздрав обещал увеличить количество ПЦР-тестов с 30–35 тысяч в сутки до 50 тысяч, уточнял премьер-министр.
Сейчас количество ежесуточных тестов уже достигло 35– 40 тысяч. Максимальный показатель зафиксирован 13 ноября – более 48 тысяч исследований. Но почти все – силами гослабораторий.
Liga.net попыталась разобраться, куда пошли обещанные Максимом Степановым 100 млн на ПЦР. Система пока не работает.
С миру по нитке
Чтобы разобраться, кто и как распределяет выделенные на тестирование деньги, Liga.net отправила запросы в Минздрав, Центр общественного здоровья и опросили более десятка частных лабораторий, которые выполняют ПЦР-исследования.
В Минздраве за полторы недели ожидания на запрос не отреагировали. В ЦОЗ сослались на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий Covid-19 от 20 октября 2020 года №116, регламентирующее право распорядителей бюджетных средств (местные власти через областные лабораторные центры) заключать договоры с частными лабораториями. Но информации о распределении средств, ценообразовании на гостесты и заключенных договорах не предоставили.
Из 13 лабораторий, к которым обратились корреспонденты, ответили немногие. В частности, в одной из них рассказали, что пока не получали централизованной информации от МОЗ по поводу анонсированной программы по тестированию населения за государственные средства, но получили обращения от лабораторных центров четырех регионов. Правда, пока что эти запросы имели больше информационный характер.
Другая частная лаборатория самостоятельно обратилась в регионы с предложением проводить тестирование, но ответа не получила.
Почему местные власти не проводят тендер для выбора подрядчика в каждом регионе? Дело в том, что услуги по ПЦР-тестированию населения внесены в список исключений по проведению тендерных процедур. Поэтому для проведения тендера нет ни оснований, ни необходимости.
Что с ценами?
Государство планировало покупать у частных лабораторий ПЦР-исследование по цене 700–800 грн. В то же время, по данным Антимонопольного комитета, стоимость ПЦР-теста в частных лабораториях достигает 3400 грн, хотя есть и лаборатории с ценами ниже предлагаемых Минздравом.
На деле все выглядит иначе – частники сами предлагаю цену, по которой готовы выполнять тестирование.
– Изначально мы ожидали, что государство установит единый тариф на ПЦР-тестирование и все лаборатории на равных условиях смогут предложить государству свои услуги, после чего будет выбран один или несколько подрядчиков исходя из потребностей региона, – говорят в одной из сетей лабораторий. – При такой схеме государство могло бы разумно распорядиться выделенным бюджетом на проведение тестирования, исключая возможности завышения цены.
Сейчас ситуация выглядит так, будто каждая область сама за себя. Государство не определило единой референтной цены, которую оно готово платить за один выполненный в частной лаборатории ПЦР тест. Это открывает возможности для злоупотреблений со стороны местных чиновников и большие риски для частных лабораторий в будущем.
Крупнейшие игроки лабораторного рынка готовы предоставлять свои услуги государству по 700 грн за один ПЦР-тест. Но пока сотрудничество с государством у них не ладится.
В то же время одна из львовских лабораторий подписала соглашение с Львовским областным лабораторным центром МОЗ о проведении ПЦР-тестов всего по 420 грн за исследование.
– Несмотря на то что такая стоимость не перекрывает издержки производства одного ПЦР-исследования в лабораторных условиях, мы готовы к компенсации части стоимости, ведь это значительная помощь в период активной борьбы с пандемией, – говорят в лаборатории.
Пока данных о количестве выполненных тестов за государственный счет от лабораторий нет – их еще не выполняли. А уровень тестирования в Украине гораздо ниже, чем в других странах, даже среди ближайших соседей.