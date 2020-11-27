Полтора месяца назад министр охраны здоровья анонсировал привлечение к ПЦР-тестированию частных лабораторий, поскольку госучреждения не справляются с нагрузкой. Почему крупнейшие сети лабораторий до сих пор не могут наладить сотрудничество с государством для тестирования на коронавирус?

С миру по нитке

Что с ценами?