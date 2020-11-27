Аудиторию №418 открыли сегодня, 27 ноября, после капитального ремонта в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.

В конференц-зале установили мультимедийную систему, аналогов которой нет в других университетах Харькова. В частности, 3LCD-проектор с лазерным источником света и возможностью беспроводного подключения нескольких пользователей, который выводит изображение на 6-метровом экране. Также были установлены современные конференц- и стереосистемы, система видеонаблюдения с роботизированными камерами, которые можно использовать для организации видеоконференций, семинаров и тренингов. Нажатием одной кнопки в аудитории можно запустить нужный сценарий мероприятия: режим конференции, лекции, презентации и т.д. Все парты оборудованы розетками для подключения гаджетов и их подзарядки. Также предусмотрен отдельный зал для проведения круглых столов с TV-экраном. Аудитория рассчитана на 220 студентов.В открытии аудитории приняли участие первый заместитель Харьковского головы Игорь Терехов, ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры Димитрий Чередник, председатель наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1» Александр Харченко.Как сообщил ректор ХНУСА Димитрий Чередник, учебное пространство переоборудовали по случаю 90-летия вуза.- Благодаря усилиям мэра нашего города, первого заместителя городского головы, Ассоциации «Региональное строительство» и тресту «Жилстрой-1» работы были выполнены в сжатые сроки. Это аудитория европейского уровня, которую мы будем использовать не только для мероприятий национального, но и международного уровней. Счастливы, что возрождение университета началось, и мы себя еще проявим, - подчеркнул Димитрий Чередник.Ректор вуза сообщил, что также были выполнены фасадные работы, сделана подсветка здания, а в дальнейшем планируется переоборудовать аудиторию №572 под BIM-проектирование (Building Information Modeling - информационное моделирование здания).