Несмотря на все невзгоды нынешнего года, «Олени святого Николая» снаряжаются в дорогу. На сей раз они не только исполнят мечты ребятишек, которых живут рядом с войной, но и подарят чудо детворе из сгоревших сел. Присоединиться к благому делу могут все желающие.

Дети сами приняли решение

Оленьи мордочки нарисуют на масках

Чтобы Дмитрик обрадовался

От хомячка до плюшевой акулы

Без подарков не останется никто

Праздник доставляет атомобиль-олень

Если вы решили стать волшебником

«Привет Святой Николай! Я вел себя хорошо весь год и за этот год делал много добрых дел. И об одном деле хочу тебе рассказать... На день рождения мне подарили небольшой аквариум. И на следующий день мы с мамой отправились в зоомагазин. Там я увидел одинокого хомяка. Он был никому не нужен, потому что с самого рождения у него всего три лапки. Все обходили его стороной, потому что он был не такой, как все. А он так мечтал о семье. Мне удалось уговорить маму забрать его к нам и подарить ему дом. Мы нашли клетку для него, но она оказалась слишком маленькой. Поэтому, святой Николай, в этом году мне не нужны подарки. Я прошу тебя подарить большую клетку для моего нового друга. До свидания, святой Николай.Дронов Иван».Вот такое невероятно трогательное письмо получили волонтеры проекта «Олени святого Николая». И несмотря на все невзгоды и препоны 2020 года, засобирались в дорогу.– В прошлом году нам казалось, что более неподходящего времени для сбора подарков и новогодних празднований нельзя и придумать, но оказалось, что еще как можно. К неприятностям прошлого да прибавились пандемия и лесные пожары. Но дети мечтают о праздниках. Дети ждут не только подарков, но и ощущения чуда, мечты, которая может осуществиться. И взрослые превращаются в волшебников, – говорит волонтер проекта «Олени святого Николая» Евгения Левинштейн.Сомнения волонтеров в том, стоит ли наряжать оленей в этом году, развеяла сама детвора.– Когда мы повезли гуманитарную помощь погорельцам из Луганской области, которую собрали харьковчане, раздался звонок нового руководителя клуба в поселке Нижнее. Это один из наших «подшефных» поселков, где мы работали со школой в прошлом году. Так вот, новый директор попросила нас приехать для знакомства, когда будем в тех краях. Мы приехали, выходим из машины и видим детей – на заборе, на деревьях, около здания клуба, а в руках у них – листы бумаги, фломастеры: «Здорово! Олени приехали. Будем писать письма святому Николаю!», – улыбается Евгения Левинштейн. – Пока мы сомневались, делать ли в этом году «Оленей», дети приняли решение за нас. Мы провели мастер-класс для детишек, поиграли, потанцевали ну и сразу же приняли письма святому Николаю – вернулись домой уже с заказами.Пятый год подряд в ноябре у харьковских волонтеров начинается «олений сезон». Волшебники собирают тысячи писем с мечтами детей, которые почти всю жизнь живут рядом с войной.– С самого начала военных действий мы посещаем небольшие населенные пункты в местах у линии разграничения, где мало культурных событий. Хочется разнообразить жизнь этих детей, отвлечь, погрузить в сказку. К сожалению, многие из них просто не помнят жизнь без войны, — говорит Евгения Левинштейн. – Сначала мы думали, что писем будет совсем не много – ну соберем 200–300, – но уже в первый год их оказалось больше тысячи. А на третий год количество выросло до трех с половиной тысяч.Как правило, начиная с ноября волонтеры сами объезжают свои «подщефные» поселки, собирают детей, организовывают для них пространство, в котором бы ребятишки помечтали и написали письма. А потом «Олени» возвращались уже с подарками. И не только – привозили с собой представления со святым Николаем, хороводами, мыльными пузырями и даже файер-шоу.– В прошлом году мы объехали эти села и поселки фактически два раза. Однако в этом году из-за карантина вынуждены минимизировать свое присутствие, поэтому перепоручили написание и сбор писем у детей местным волонтерам, которые с нами сотрудничают, – рассказывает Евгения Левинштейн. – Получается, что сейчас мы работаем только в тех населенных пунктах, где есть кто-то, кто готов помочь организовать процесс – собрать детей, написать письма, найти помещение, где мы сможем провести праздник, и подарить дарить подарки.Волонтеры надеются, что ситуация не ухудшится и карантин не помешает им привезти детям праздник, а не просто подарки. Понятно, что все будет приосходить с соблюдением карантинных требований.– Оленьи мордочки нарисуем на масках, – улыбается Евгения Левинштейн.В этом году к оленьей карте присоединилось еще несколько поселков-погорельцев – населенных пунктов, пострадавших этой осенью от пожаров.– Поселок Муратово в нынешнем году очень пострадал от пожара. Он расположен немного дальше линии разграничения, и мы не думали включать его в «оленью» карту, но судьба распорядилась так, что оставить детвору без внимания мы не смогли, – говорит активистка.Ученики пятого класса Муратовской средней школы написали святому Николаю письмо, которое тронуло волонтеров до глубины души..«Здравствуй, святой Николай! Осенью в нашем селе случилась большая беда – сгорело много домов. В шестом классе нашей школы учится мальчик – Дмитрий Мушпай. Он живет с бабушкой – у них все сгорело. Мы дружим с этим мальчиком. Он добрый отзывчивый, очень любит играть в футбол, ездит в город на тренировки. Мы бы очень хотели, чтобы святой Николай подарил ему очень хороший футбольный мяч. Чтобы Дмитрик обрадовался и мы за него тоже. Ждем чуда!С уважением ученики 5-го класса Настя, Таня и Леня. Классный руководитель Светлана Васильевна».У этой детской мечты уже есть свой волшебник, говорит Евгения. Это не единственное берущее за душу коллективное письмо из этого поселка.– Девятиклассники написали, что просят в подарок на святого Николая тонометр для бабушки с соседней улицы, которой они помогают. Невыносимо трогательно написали. Мол, мы еще успеем получить свои подарки, а она уже старенькая, и мы очень хотим, чтобы она получила подарок сейчас – пусть у нее будет праздник, – рассказывает Евгения Левинштейн. – Потрясающие дети. Мы очень волнуемся, хотим, чтобы они обязательно осуществили свою мечту! И учителя в этой школе очень хорошие. Они так пострадали от огня – почти у каждого что-то сгорело.«Олени святого Николая» получили уже около тысячи писем. Мечты у детворы самые разные – от хомячков до спортивного снаряжения. В этом году волонтерам уже поступили заказы на мягкую игрушку Пикачу и сладкий подарок, куклу с домиком, конструктор, плюшевую акулу, робота-кошку, красную музыкальную колонку, «Щенячий патруль» и даже попугая с клеткой. Евгения говорит, что такие необычные живые подарки приходилось доставлять неоднократно.– Нам написала письмо женщина, которая готова передать в подарок попугайчика, о котором мечтает ребенок из соседнего села. Будем ехать туда с поздравлениями – заедем за попугайчиком, – говорит она. – Кстати, у нас было несколько случаев, когда мы передавали подарки от людей, живущих в таких же условиях. Например, на детский бассейн, который попросила девочка, деньги собирали несколько человек из соседнего населенного пункта, которых очень тронуло ее письмо.Главное, чтобы это была действительно детская мечта, замечает волонтер.– Малыши, которые еще не научились писать, выражают свою мечту рисунком. Бывает, родители помогают писать. Единственное – не радует, когда родители пишут свои желания. Ну какой ребенок попросит зимние ботинки? Поэтому мы очень просим их «помогать» меньше. Ведь мы стремимся доставить радость именно ребенку, – объясняет волонтер.Все письма волонтеры собирают в базу детских желаний. Туда может зайти любой гражданин Украины, выбрать понравившиеся ему письмо или несколько и стать для ребенка, его написавшего, «личным» Николаем.– Затем он пишет нам сообщение в «Фейбуке» – мол, хочу стать волшебником для девочки из такого-то населенного пункта. Мы делаем отметку, что мечта в стадии выполнения, чтобы следующие волшебники занимались другими детьми, – поясняет Евгения. – Вы можете купить подарок, о котором мечтает ребенок, либо перечислить на него деньги, либо заказать в магазине с доставкой на офис «Оленей», либо привезти нам лично – мы все красиво упаковываем.Харьковским волонтерам помогают «олени» со всего мира.– Наши «олени» – люди, которые нам помогают, – живут в разных странах мира, – говорит Евгения Левинштейн. – Нам уже прислали немного денег из Израиля. Есть партнеры в США – организация «Новый Крым», которую в 2014 году создали украинские эмигранты. Они приняли решение, что в этом году тоже станут «оленями». Одна очень хорошая женщина – наша бывшая соотечественница, которая очень переживает за события в Украине, – заказывает в интернет-магазине игрушки. Нам их привозят сразу на 10–20 человек.Базу детских мечтаний волонтеры открыли 17 ноября, а подарки от личных волшебников уже прибыли для 418 деток.– Без подарков не останется никто – мы докупаем подарки тем ребятишкам, которые вдруг остались без «личного волшебника». Кроме того, постараемся сделать хоть не адресные, но приятные и волшебные подарки для тех, чьи мечты мы уже осуществляли, но они все равно ждут чуда, они же дети, – говорит Евгения.С 19 декабря «Олени святого Николая» отправляются в путь.– Начиная с Дня святого Николая выезжаем каждую неделю в какой-то один или несколько населенных пунктов. А у нас их 25 и в шесть-семь мы хотим просто заехать, потому что нас там очень ждут, – признается Евгения Лквинштейн. – Ездить будем как минимум до конца зимних праздников.Праздник, чудо и сбывшиеся мечты доставляют детворе на автомобиле-олене.– Рожки на него цепляем – в прошлом году нам подарили специальные рожки – и носик, – улыбается волшебница.База детских мечтаний – по ссылке: bit.ly/3pdnnH6.В Харькове подарки можно приносить по адресу: улица Рыжевская, 20. Предварительно нужно договориться по телефону: 063-565-63-39.Можно отправить подарок в Харьков на отделение «Новой почты» №2, получатель – Рассоха Марина Иосифовна, телефон: 063-619-72-99.Можно помочь деньгами на карту 5375 4141 2458 9465 monobank (Ачкасова Инна Марковна).Для волшебников из-за границы – PayPal: paypal.me/pools/c/8acUi8s7Mr.Больше информации – на странице «Оленей святого Николая» в Facebook.