Метеорологи опубликовали прогноз погоды в Харькове на 28-29 ноября.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – облачно, с прояснениями, днем - умеренный дождь, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 2-4 градуса тепла, днем – 5-7 градусов выше нуля.В воскресенье – облачно, ночью - небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем – местами небольшой дождь, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – от нуля до 5 градусов тепла, днем – от 3 до 8 градусов выше нуля.