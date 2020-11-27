Пятеро пострадавших в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе еще остаются в больнице. Двоих выписали утром 27 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением "неотложки" Аслана Цогоева.Четверо пострадавших остаются в ожоговом отделении, но, по словам Цогоева, они идут на поправку, и врачи предполагают, что к середине декабря и их выпишут. Самому сложному пациенту, который был в реанимации, вчера сделали очередную операцию, он уже в обычной палате и выздоравливает.Напомним, взрыв на газораспределительной подстанции в с. Березовское Дергачевского района прогремел 28 октября в 11:35. В результате происшествия два человека погибли на месте, еще 9 госпитализировали в больницы. На следующий день скончался еще один пострадавший.