Сегодня, так называемая, «черная пятница». Многие торговые сети уже запланировали масштабные скидки.

Однако, как говорят эксперты, часто под видом огромных распродаж, кроется, если не обман, то не очень честное отношение к клиенту. Бывает, что некоторый товар сначала поднимают в цене, а потом в рамках Black Friday, возвращают его прежнюю стоимость, иногда, в распродаже участвует и малоликвидный товар.В Украине товары, которые и так пользуются спросом, редко попадают под значительную скидку. Однако, существуют компании, для которых честный подход к клиенту и репутация – главные принципы работы. Например, Национальная сеть АЗС «Sunoil» анонсирует невероятные скидки накануне «черной пятницы». Говорить о том, что топливо и так высоколиквидный товар не приходится. Однако, компания решила активно участвовать в Black Friday. А именно, целых три ночи с 27 по 29 ноября, с 21:00 вечера до 7:00 часов утра, для участников программы лояльности Orange club, сеть делает колоссальные скидки.«Мы всегда стараемся идти навстречу нашим клиентам, поэтому, мы ежегодно предоставляем скидки к «чёрной пятнице». Не исключением стал и этот год. Несмотря на финансовую нестабильность в стране, наша компания проводит всевозможные акции, внедряет систему лояльности для клиентов сети и активно поддерживает социально-значимые проекты», - сказал Генеральный директор ТД «SUNOIL» Леонид Косянчук.