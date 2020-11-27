Хочу получать пенсию в банке. Слышала, что сейчас в связи с пандемией коронавируса процедуру открытия счетов получателям пенсий упростили. Расскажите подробнее, как это сделать? Нужно ли идти для открытия счета в банк? Лилия Петровна

Как сообщили в Минсоцполитики, правительство утвердило постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которое упростило процедуру открытия текущих счетов получателям пенсий, денежной помощи, и должно способствовать распространению безналичных расчетов среди получателей.Covid-19 особенно опасен для пожилых людей, а принятое постановление позволит уменьшить количество посещений учреждений при назначении пенсии, пособия. В частности, для назначения пенсии или пособия, их перевода на имеющийся счет достаточно будет одного посещения отделения Пенсионного фонда или органа социальной защиты населения. Это уменьшит контакты с другими лицами в период карантина, надеются в Минсоцполитики.Таким образом, получатели пенсии или пособия могут открыть текущий счет без предварительного обращения в банковское учреждение. Достаточно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения. Те, в свою очередь, на основании полученных заявлений от получателей, формируют список и передают его вместе с необходимыми документами в соответствующие уполномоченные банки. Банк открывает текущий счет получателю и предоставляет реквизиты Пенсионному фонду или органу соцзащиты.