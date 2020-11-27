В Мерефянском районе полицейские, патрулировавшие территорию, заметили сидевшую на обочине дороги девочку.Как сообщили в полиции, правоохранители остановили автомобиль, чтобы выяснить, что случилось с ребенком.
Оказалось, что 12-летняя школьница повредила ногу во время вечерней пробежки и решила самостоятельно идти в больницу.
По дороге девочке стало плохо, она села на обочину и ждала помощи.
Полицейские доставили школьницу в Мерефянскую центральную районную больницу для оказания помощи. Состояние здоровья девочки удовлетворительное.