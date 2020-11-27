Так сложилось, что когда я была замужем, не работала. На этом настоял муж. А когда мне было 40 лет, он ушел из семьи – пришлось устраиваться на работу, не всегда официально. Так что трудовой стаж у меня не велик. Слышала, что социальной пенсии уже не будет. Расскажите, как изменились условия получения соцвыплат при недостатке страхового стажа? Виктория

Действительно, с 2021 года пенсионеры, у которых недостаточно стажа, не смогут получать специальную соцвыплату.Как разъяснили в Минсоцполитики, сейчас соцпенсию получают те, кому не хватает стажа. Согласно закону, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – до 65 лет.Если пенсионер имеет менее 15 лет стажа, то можно получать соцвыплату. Однако уже с января будущего года такие граждане могут остаться без выплат.Размер социальной пенсии должен компенсировать разницу между имеющимися доходами, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных. Сейчас эта сумма составляет 1712 грн. Если бюджет семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще не было заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.