Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были. Передохните немного. Завтра вы будете более хрупки, чем обычно – как в психологическом, так и физиологическом смысле.Вы будете скучать по друзьям, даже в том случае, если окажетесь в шумной компании. Завтра пора, наконец, заняться делами, в противном случае вас могут счесть болтуном.Эти дни принесут вам состояние озадаченности с налетом хмурости. Стоит серьезно пересмотреть свои ближайшие планы. Завтра обычно свойственная вам застенчивость будет забыта.В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Сейчас таким омутом можете оказаться вы. Завтра вы будете вести себя странно. Возможно, стоило бы переждать это время и не появляться на людях.Если есть возможность – возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией. Завтра вас будут донимать советами все кому не лень.Окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им ни навешали. Грех не воспользоваться. Завтра вы вряд ли будете отличаться терпеливостью и лояльностью.Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу во плоти. Завтрашний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.Сейчас вы с легкостью сможете разрешить любую проблему. Завтра не стоит выставлять напоказ причины тех или иных своих действий. Кому-то это может очень не понравиться.Придется пойти на компромисс – даже если вы точно знаете, что правы. Завтра можно наконец начать проект, который приходилось откладывать на протяжении длительного времени.Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, и теперь нет крайней необходимости надрывать пупок. Завтра вам представится возможность улучшить отношения с окружающими.Сейчас лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Завтра не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. Ищите точку опоры.Сейчас не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывоопасная ситуация сохранится до завтрашнего дня. Завтра свежесть подхода к набившим оскомину проблемам поразит самое смелое воображение.