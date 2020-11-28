На случай провала карантина выходного дня правительство готовит план Б. Кроме того, не исключено, что харьковчанам придется праздновать Рождество и Новый год онлайн – в верхах заговорили о введении жесткого карантина в праздничные дни. Предпринимателям и безработным «для поддержания штанов» пообещали по восемь тысяч гривен.

Такая перспектива вгоняет в депрессию

Доверие к власти падает

Предпринимателям обещают помощь

Кафе стоит не восемь тысяч

Область заморозила программу

В правительстве уже активно разрабатывают план Б по противодействию распространения коронавируса, если не сработает карантин выходного дня.– Уверен, что введенные меры положительно скажутся на динамике заболеваемости. В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Мы уже начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление, – сообщил премер-министр Украины Денис Шмыгаль. – Провели по этому поводу два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддерживаемый всеми план. Также на этой неделе обсудили с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего. Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатываютО каких именно инициативах идет речь, глава правительства не уточнил. Между тем на одном из Telegram-каналов появилась информация со ссылкой на одного из нардепов о том, что в Украине на новогодние праздники собираются вести полный локдаун. Правда, пока официального подтверждения этим данным нет. 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных Covid-19 в сутки.Министр культуры Александр Ткаченко предлагает на Рождество и Новый год отказаться от массовых мероприятий и отметить праздники в режиме онлайн.– Предлагаю, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы, – говорит министр. – Вопрос, что нас ждет завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ожидать. Красная зона не может быть бесконечной – это негативно влияет на экономику. Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность.Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов считает, что жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели. По мнению экс-министра экономики, бизнес все равно не избежит убытков, если эпидемия выйдет из-под контроля.– Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше, – говорит советник, добавляя при этом, что определенным сферам бизнеса нужно предоставить поддержку, и желательно до того, как начнутся рождественские каникулы.Харьковчане по-разному воспринимают перспективу встретить Новый год онлайн – кто со смирением и понимаем, а кто – с возмущением.– Может, я скажу то, что многим не понравится, но я считаю, что сборища на новогодние праздники действительно нужно ограничить. Ну что делать, если на нашу долю выпала эта пандемия? Нужно же как-то с ней справиться. Нельзя сегодня просто жить, как прежде, и делать вид, что ничего не происходит, – говорит библиотекарь Надежда.– Рождество и Новый год – семейные праздники. Так что, думаю, ничего страшного, если харьковчане проведут их в семейном кругу, – считает инженер-технолог Инна. – А придумать занятие на две недели несложно: почитать книги, посмотреть фильмы, заняться вязанием – то есть тем, что вы давно хотели сделать, но все руки не доходили. Ну и, конечно же, нужно высыпаться и больше гулять на свежем воздухе.– Бабушкам-то что, они могут праздники и дома отсидеть. А меня такая перспектива, честно говоря, в депрессию вгоняет, – хмурится студент Максим.– Меня больше всего раздражает, то решения в нашей стране принимаются кем угодно, но только не специалистами. Ну почему, интересно знать, бороться с пандемией взялся министр культуры? Если Минздрав показал свою полную несостоятельность, значит, нужно привлекать других специалистов из медицинской сферы, но никак не из сферы культуры. И почему локдаун на две недели? Если уж водить, то на на три – именно столько длится инкубационный период, – говорит интерн Антон.– А кто больше всех пострадает от таких новаций? Правильно, бизнес. Снова пойдем на митинги, – говорит бармен Виктор.Глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак считает, что в ситуации, когда у людей психологическое состояние и так ниже плинтуса, закрыть их дома в новогодние праздники – величайшая глупость.– Буквально сегодня утром я читал новость, что Великобритания, Франция, другие европейские страны сейчас, наоборот, ослабляют жесткий карантин для того, чтобы на рождественские и новогодние праздники люди перестали сидеть взаперти и смогли отдохнуть с друзьями. Естественно, при обязательном соблюдении масочного режима, дистанции и использования санитайзеров, – говорит эксперт.По его словам эксперта, правильнее было бы ввести трехнедельный докдаун в октябре, когда начался рост заболеваемости, предоставив перед этим компенсаторные механизмы бизнесу.– К сожалению, ни Кабмин, ни Министерство охраны здоровья не готовы к тому, чтобы быстро реагировать на возникающие вызовы. Они абсолютно не коммуницируют с бизнесом, не объясняют свои действия и не спрашивают, как это лучше сделать, а просто за сутки до субботы объявляют, что в выходные дни никто работать не будет. Это приводит к недовольству и вызывает обратный эффект, к сожалению, – говорит эксперт.Именно в новогодние и рождественские праздники, по словам Александра Чумака, многие компании имеют основной годовой доход от продажи подарков, сувениров.– Начинаются праздничные распродажи. И производители делают скидки для тех, кто продает в розницу и мелким оптом, чтобы избавиться от товара, который был приобретен ранее, и закупить новую партию. И покупателям хорошо – они могут приобрести товар со скидкой в 70%, – рассуждает Александр Чумак. – А мы сейчас все закроем... Все это приведет к напряженности населения. Такой ситуации допускать нельзя.По словам Александра Чумака, с предпринимателями нужно вести диалог – это позволит сохранить доверие к власти хотя бы на имеющемся уровне.– А когда диалога нет, доверие падает и возникают акции протеста людей, – замечает он.Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, благодаря которым бизнес сможет рассчитывать на государственную помощь.В частности, речь идет о выплате единоразовой материальной помощи тем, чья деятельность подпадает под запрет из-за усиления карантина.– Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свою кофейню, или если вы наемный работник и вас увольняют, потому что кофейня закрывается, вы сможете получить помощь в размере восемь тысяч гривен, – пообещал президент.Для этого необходимо в приложении «Дія» ввести свои данные и номер банковской карты. После проверки (в течение «максимум нескольких дней») деньги поступят вам на карту. Власть считает, что 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.Прозвучало также обещание ввести компенсацию за выплату единого социального взноса: почти 1,5 млрд грн для 120 тысяч юрлиц.– Например, небольшая кофейня, в которой работает пять сотрудников, получит компенсацию около восьми тысяч гривен, – пояснил президент.Говорилось и о погашении налогового долга. Президент обещал аннулировать налоговый долг до 3060 тысяч гривен почти четырем миллионам граждан. Также он анонсировал налоговые каникулы, заверив, что «при усилении ограничительных мероприятий 200 тысяч ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ».Кроме того, правительство возобновляет программы, которые работали во время карантина весной: материальная помощь ФЛП, у которых есть дети до десяти лет; компенсация по частичной безработице; кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы «5-7-9».Анонсированные законопроекты должна рассмотреть и принять ВР, которая пока по разным причинам (в том числе и из-за болезни депутатов) не может собраться даже для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год.Александр Чумак говорит, что комментировать эти меры пока рано, поскольку законопроект, в котором они будут изложены, пока еще только готовится. А видео – это всего лишь вольное изложение. Он приводит в пример программу «5-7-9», которую президент презентовал как «Повертайся та залишайся», а по факту получилось совсем другое.– В любом случае, если кафе закрылось, оно стоит не восемь тысяч гривен, и за эти деньги его не откроешь. Кроме того, люди, которые там работают, получают более высокую зарплату, – говорит он.Поэтому, по словам Александра Чумака, нужно обсуждать поддержку бизнеса не с точки зрения закрытия, а с точки зрения сохранения рабочих мест.– То, что финансовая поддержка предпринимательству должна быть, – это правильно, – считает он. – Потому что это поддержка экономически активных членов общества. Эти деньги предприниматели потратят на развитие бизнеса, то есть средства вернутся в экономику в виде зарплат наемным работникам, налогов, закупки сырья, комплектующих и т.д. Это создание добавочной стоимости.Существенную лепту в поддержку предпринимателей может внести и местная власть – это мировая практика, считает Александр Чумак.– Изучал опыт Германии — у каждой федеральной земли есть своя программа поддержки. Более того, некоторые земли финансово поддерживают местный бизнес намного больше, чем правительство. Потому что малый бизнес – основной поставщик на рынок труда свободных вакансий, – рассказывает эксперт.И если малый бизнес закрывается – падение на рынке труда катастрофическое. Об этом, кстати, свидетельствуют цифры в отчете Социально-экономического развития Харькова Харьковского горсовета.– За год количество вакансий на рынке труда увеличилось на 86%. То есть у нас появилось 22,7 тысячи безработных. Почему? Да потому что бизнес закрывается, – говорит Александр Чумак.Однако вместо вместо помощи в области заморозили программу поддержки предпринимательству.– Власть могла бы финансово поддерживать те отрасли, которые создают больше всего рабочих мест. Это все услуги – ресторан-кафе, парикмахерские так далее, это туризм, розничные торговые предприятия, – уверен Александр Чумак. – Далее – могла бы быть конкретная поддержка предпринимателей по предоставлению бесплатных консультаций по использованию современных методов ведения бизнеса.По словам Александра Чумака, это можно было делать в рамках «Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства Харьковской области на 2016–2020 годы», но в нынешнем году – впервые за все последние годы – она не финансируется.– В связи с карантином мы успели перестроить ее на онлайн-режим, но с марта она не финансируется. И я не понимаю причины, потому что вопрос – не в отсутствии денег. Как минимум в июне средства на эти точно программы были, – замечает эксперт.