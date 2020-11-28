Никогда не занималась йогой, но какие-то ее элементы мне интересны, в частности, дыхание. Будто бы правильное дыхание может избавить от стресса и бессонницы. Лена Б.

Опыты показали, что дыхательные техники укрепляют психическое состояние, улучшают концентрацию внимания и память, способствуют крепкому и здоровому сну, пишет Liga.Life Для выполнения дыхательных упражнений вам надо найти несколько свободных минут и попросить близких, чтобы не беспокоили. Идеально было бы сделать их уже в постели., разработанная доктором Эндрю Вейлом, базируется на древней йогической технике, которая называется пранаяма. При регулярных занятиях может помочь некоторым людям засыпать за короткий промежуток времени.Как выполнять: расслабьте губы. Полностью выдохните со звуком, как вы обычно выдыхаете, когда делаете глубокий вдох. Сожмите губы и медленно вдыхайте через нос в течение четырех секунд. Задержите дыхание и сосчитайте до семи. Опять медленно выдыхайте в течение восьми секунд, издавая звук. Повторите четре раза, затем доведите до восьми повторений.быстро успокаивает дыхание и частоту сердечных сокращений, готовя, таким образом, ваше тело ко сну.Как выполнять: закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох. Закройте уши руками. Положите указательные пальцы по одному над бровями, а остальные пальцы – над глазами. Далее мягко нажимайте на стороны носа и сосредоточьтесь на области бровей. Держите рот закрытым и после глубокого вдоха медленно выдыхайте носом, выдавая гнусавый звук «Ом». Повторите пять раз.Эту технику также называют «нади шодхана пранаяма». Исследование 2013 года показало, что люди, которые практиковали носовые дыхательные упражнения, реже испытывали стресс.Как выполнять: сядьте, скрестив ноги. Положите левую руку на колено, а правый большой палец – на правую ноздрю. Полностью выдохните, а затем закройте правую ноздрю. Вдохните через левую ноздрю. Раскройте правую ноздрю и выдохните через нее, закрывая при этом левую. Продолжайте чередовать ноздри в течение пяти минут, заканчивая выдохом через левую ноздрю.