Некоторым родителям новорожденных государство вместо пакета малыша может предложить выплатить деньги. Такой порядок установлен постановлением, принятым Кабинетом министров 25 ноября.

Согласно документу, родители получают беби-бокс в роддоме, а в случае отсутствия там пакетов – в управлении социальной защиты населения по месту жительства получателя, пишет The Babel. Чтобы получить беби-бокс в управлении соцзащиты, надо написать заявление, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и справку о том, что пакет не получен в роддоме.Так, родители детей, родившихся с 24 октября 2020 года до 1 июля 2021-го, должны получить пакет в течение 30 дней с момента рождения ребенка.В случае, если родители обнаружат повреждение беби-бокса или если пакетов не хватит, государство предложит вместо натуральной помощи денежную.Напомним, «пакет малыша» (беби-бокс) – это единовременное пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем. Такие пакеты начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году.30 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины по результатам рассмотрения жалоб участников закупки принял решение отменить процедуру закупки «пакетов малыша». 29 июля правительство решило, что родителям будут выдавать пять тысяч гривен вместо беби-бокса.