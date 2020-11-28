Сезон «зимних фруктов» открыт. Хурму многие любят за полезные свойства, и их немало. Каких только сортов ни встретишь на прилавках! Но как отыскать самый спелый и вкусный плод?

Есть два основных вида хурмы: собственно хурма и королек, и среди них различается огромное количество сортов. Обыкновенная хурма вырастает, если в процессе цветения не произошло опыление, королек — если цветки были опылены. То есть королек — та же хурма, поэтому бывает так, что на одном дереве растут и хурма, и королек. Плоды королька более округлые, а цвет более темный. Внутри мякоть тоже темная, желто-коричневая.Сортов хурмы существует немало, но вся хурма неприятно вяжет, если плоды оказались недозревшими. Дело в том, что в этих ягодах содержится дубильная кислота, или танин. При взаимодействии танина с белками слизистой оболочки происходит свертывание. Именно это и создает неприятные вяжущие ощущения во рту. Помимо этого, танин вызывает сужение кровеносных сосудов, происходит своего рода природная анестезия. Важно отметить, что вяжущие свойства хурмы проявляются лишь при употреблении незрелых плодов. Если вам попался недозревший плод, можно оставить его лежать при комнатной температуре, и он созреет.Как же выбрать спелую и вкусную хурму? Обычно спелая хурма имеет солнечный оттенок — от ярко-оранжевого до красно-коричневого. Плод должен быть полностью однородного цвета. Если ближе к ножке ягода более светлая или даже зеленая, брать ее не стоит. Темно-коричневые плоды можно брать, если кожица не лопнула, в противном случае они могут оказаться испорченными.Не определяйте спелость хурмы по ее мягкости. Все зависит от сорта. Например, небольшая израильская хурма шарон (имеет слегка квадратную форму) в спелом виде твердая и при этом очень сладкая. Но обычно она появляется на прилавках в середине зимы. Сейчас же на рынках больше всего корольков (это светло-оранжевые непрозрачные фрукты), «бычьего сердца» (самая крупная хурма) и инжирной (плоская, иногда в форме цветка). Их привозят к нам из Азербайджана, Армении, Узбекистана. Такие виды хурмы должны быть очень мягкими и почти прозрачными, тогда они не вяжут и по вкусу похожи на нежный мармелад.Ешьте хурму без кожицы. Из-за перевозки по крупным автомагистралям на поверхности плодов оседают выхлопные газы и другие вредные соединения. Так что даже если вам не терпится, лучше сначала очистить ягоду от кожицы и только потом употреблять.