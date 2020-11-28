Пришло время отдавать долги. 30 ноября состоится очередное заседание суда по парку Горького – банк требует погасить многомиллионные кредиты, которые брались на реконструкцию зоны отдыха. Чем это грозит харьковчанам?Напомним, грандиозная реконструкция парка имени Горького была проведена за кредитные деньги — 20 миллионов евро взяли в 2011 на четыре года. Имущественным поручителем стало другое коммунальное предприятие – Харьковский метрополитен. В качестве залога власть внесла девять зданий, среди которых несколько зданий бывших детских садов, киноконцертный зал «Украина», Дворец спорта и даже здание горсовета. Обновленная зона отдыха открылась в 2012 году. Но в условленный срок долг не вернули – парк не стал прибыльным и последние восемь лет отдавал преимущественно проценты, а не тело кредита. «Проминвестбанк», который выступал кредитором, обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену – сумма к оплате более 270 миллионов гривен.
Парк Горького фактический дотационный. Каждый год плательщики налогов, то есть харьковчане, отдают более ста тысяч гривен на финансовую помощь зоне развлечений.
– За 2019 год было уплачено тела кредита и процентов на 50 миллионов гривен. В 2018 году – на 56 миллионов, в 2017-м – на 50 миллионов. По 42 миллиона уплачивалось в 2016 и 2015 годах. То есть в среднем сумма за год – тело кредита плюс проценты – составляет от 40 до 50 миллионов гривен. Каждый год город из своего бюджета дополнительно финансирует парк Горького еще на 100–120 миллионов гривен, – рассказал эксперт Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.
По словам депутата Харьковского облсовета, главы правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, срок выплаты кредита продлевали три раза.
– С одной стороны, на то были объективные причины. В 2014–2015 годах в нашей стане была рецессия и, соответственно, возникли экономические проблемы. Но с другой стороны, есть причины и местного характера, когда средства от деятельности Парка Горького и вообще города выводились и до сих пор выводятся на частные структуры. В связи с этим не хватает средств для погашения кредита полностью и вовремя, – говорит Дмитрий Булах.
Кредит, по его словам, должен был выплачивать Парк Горького, но он оказался убыточным по причине того, что городская власть прибыль приватизирует, а убытки национализирует.
– Руководство этого коммунального предприятия и, я уверен, городская власть причастны к выводу активов и доходов. А все остатки, кредитные платы и т.д. оставляют на счет самого коммунального предприятия и на счет городского бюджета, – поясняет глава правления ХАЦ. – Происходит типичная банальная украинская история приватизации прибылей и национализации убытков.
Имущественным поручителем во время оформления кредитов на Парк Горького стал Харьковский метрополитен. Теперь работа этого предприятия оказалась под угрозой.
– Кроме того, в залоге – Дворец спорта и даже здание самого горсовета, – продолжает Дмитрий Булах. – И если суд примет решение не в пользу Парка Горького, могут возникнуть проблемы с функционированием данных предприятий и организаций. И это, безусловно, вызовет коллапс в городе.
В общей сложности реконструкция Парка Горького обойдется харьковчанам в полмиллиарда гривен, подсчитал Дмитрий Булах.
– На сегодняшний день 240 миллионов гривен по этому кредиту уже уплачено, еще 272 миллиона требует банк. То есть уже более 500 миллионов. С учетом судебного сбора в 700 тысяч гривен и т.д. реконструкция парка, по нашим подсчетам, обойдется харьковчанам в полмиллиарда гривен, – говорит он.
Могут быть проданы за долги
Помимо Дворца спорта, ККЗ «Украина» и здания Харьковского горсовета, в список залогового имущества вошли БТИ на площади Павловской, 4 ; Дворец детского и юношеского творчества на пр, Тракторостроителей, 55; Дом актера на улице Манизера, 3, а также здания бывших детских садов: на пр. Московском, 96а; на ул.Героев Труда,19д; на ул. Аэрофлотской, 16.