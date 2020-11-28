Пришло время отдавать долги. 30 ноября состоится очередное заседание суда по парку Горького – банк требует погасить многомиллионные кредиты, которые брались на реконструкцию зоны отдыха. Чем это грозит харьковчанам?

Могут быть проданы за долги

Напомним, грандиозная реконструкция парка имени Горького была проведена за кредитные деньги — 20 миллионов евро взяли в 2011 на четыре года. Имущественным поручителем стало другое коммунальное предприятие – Харьковский метрополитен. В качестве залога власть внесла девять зданий, среди которых несколько зданий бывших детских садов, киноконцертный зал «Украина», Дворец спорта и даже здание горсовета. Обновленная зона отдыха открылась в 2012 году. Но в условленный срок долг не вернули – парк не стал прибыльным и последние восемь лет отдавал преимущественно проценты, а не тело кредита. «Проминвестбанк», который выступал кредитором, обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену – сумма к оплате более 270 миллионов гривен.Парк Горького фактический дотационный. Каждый год плательщики налогов, то есть харьковчане, отдают более ста тысяч гривен на финансовую помощь зоне развлечений.– За 2019 год было уплачено тела кредита и процентов на 50 миллионов гривен. В 2018 году – на 56 миллионов, в 2017-м – на 50 миллионов. По 42 миллиона уплачивалось в 2016 и 2015 годах. То есть в среднем сумма за год – тело кредита плюс проценты – составляет от 40 до 50 миллионов гривен. Каждый год город из своего бюджета дополнительно финансирует парк Горького еще на 100–120 миллионов гривен, – рассказал эксперт Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.По словам депутата Харьковского облсовета, главы правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, срок выплаты кредита продлевали три раза.– С одной стороны, на то были объективные причины. В 2014–2015 годах в нашей стане была рецессия и, соответственно, возникли экономические проблемы. Но с другой стороны, есть причины и местного характера, когда средства от деятельности Парка Горького и вообще города выводились и до сих пор выводятся на частные структуры. В связи с этим не хватает средств для погашения кредита полностью и вовремя, – говорит Дмитрий Булах.Кредит, по его словам, должен был выплачивать Парк Горького, но он оказался убыточным по причине того, что городская власть прибыль приватизирует, а убытки национализирует.– Руководство этого коммунального предприятия и, я уверен, городская власть причастны к выводу активов и доходов. А все остатки, кредитные платы и т.д. оставляют на счет самого коммунального предприятия и на счет городского бюджета, – поясняет глава правления ХАЦ. – Происходит типичная банальная украинская история приватизации прибылей и национализации убытков.Имущественным поручителем во время оформления кредитов на Парк Горького стал Харьковский метрополитен. Теперь работа этого предприятия оказалась под угрозой.– Кроме того, в залоге – Дворец спорта и даже здание самого горсовета, – продолжает Дмитрий Булах. – И если суд примет решение не в пользу Парка Горького, могут возникнуть проблемы с функционированием данных предприятий и организаций. И это, безусловно, вызовет коллапс в городе.В общей сложности реконструкция Парка Горького обойдется харьковчанам в полмиллиарда гривен, подсчитал Дмитрий Булах.– На сегодняшний день 240 миллионов гривен по этому кредиту уже уплачено, еще 272 миллиона требует банк. То есть уже более 500 миллионов. С учетом судебного сбора в 700 тысяч гривен и т.д. реконструкция парка, по нашим подсчетам, обойдется харьковчанам в полмиллиарда гривен, – говорит он.Помимо Дворца спорта, ККЗ «Украина» и здания Харьковского горсовета, в список залогового имущества вошли БТИ на площади Павловской, 4 ; Дворец детского и юношеского творчества на пр, Тракторостроителей, 55; Дом актера на улице Манизера, 3, а также здания бывших детских садов: на пр. Московском, 96а; на ул.Героев Труда,19д; на ул. Аэрофлотской, 16.