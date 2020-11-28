Популярный венгерский лоукостер Wizz Air продолжает оптимизировать летную программу из Украины. Авиакомпания перенесла возобновление рейсов по четырем направлениям из Харькова на середину декабря.Лоукостер Wizz Air не планирует летать из Харькова в ноябре и в начале декабря 2020 года, сообщает Lowcost.ua. Рейсы по четырем направлениям — в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск — планируют возобновить 18 декабря.
При этом из системы бронирования авиакомпании в мобильном приложении исчезло направление из Харькова в Милан. На сайте авиакомпании это направление доступно, однако билетов нет.
Направления из Харькова, которые ранее были отменены или перенесены на конец 2020 года и 2021 год:
– Харьков — Краков — отменены все рейсы до 17 декабря;
– Харьков — Вроцлав — отменены все рейсы до 20 декабря;
– Харьков — Катовице — отменены все рейсы в 29 марта 2021;
– Харьков — Таллинн — старт рейсов перенесен на 30 марта 2021;
– Харьков — Будапешт — отменены все рейсы в 30 марта 2021;
– Харьков — Венеция (Тревизо) — старт рейсов перенесен на 30 марта 2021.