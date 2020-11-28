Популярный венгерский лоукостер Wizz Air продолжает оптимизировать летную программу из Украины. Авиакомпания перенесла возобновление рейсов по четырем направлениям из Харькова на середину декабря.

Лоукостер Wizz Air не планирует летать из Харькова в ноябре и в начале декабря 2020 года, сообщает Lowcost.ua. Рейсы по четырем направлениям — в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск — планируют возобновить 18 декабря.При этом из системы бронирования авиакомпании в мобильном приложении исчезло направление из Харькова в Милан. На сайте авиакомпании это направление доступно, однако билетов нет.Направления из Харькова, которые ранее были отменены или перенесены на конец 2020 года и 2021 год:– Харьков — Краков — отменены все рейсы до 17 декабря;– Харьков — Вроцлав — отменены все рейсы до 20 декабря;– Харьков — Катовице — отменены все рейсы в 29 марта 2021;– Харьков — Таллинн — старт рейсов перенесен на 30 марта 2021;– Харьков — Будапешт — отменены все рейсы в 30 марта 2021;– Харьков — Венеция (Тревизо) — старт рейсов перенесен на 30 марта 2021.