Иногда работодатели требуют от своих сотрудников справку об отрицательном результате ПЦР-теста на Covid-19 под угрозой недопуска на работу или увольнения. Нередко такие требования касаются работников, которые вернулись из отпуска или вышли с больничного. Правомерны ли такие требования?

Если при устройстве на работу гражданин подписывал трудовой договор или коллективный договор, где указаны требования об обязательном прохождении ПЦР-тестирования после отпуска, больничного или по другим причинам, то в таком случае невыполнение данного требования будет трактоваться как нарушение условий договора, объяснили в Министерстве юстиции.Если же подобные требования не предусмотрены договором, а работника при этом отстраняют от работы из-за отсутствия ПЦР-теста – это нарушение законодательства.– Учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине, следует обратить внимание, что согласно статье 35-1 Закона «О защите населения от инфекционных болезней» с целью поиска случаев заражения коронавирусной болезнью, а также эффективного выявления лиц, которые имели контакт с больными Covid-19, проводится обязательное тестирование лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками Covid-19, и лиц, имевших установленный контакт с заболевшим человеком, – говорят в Минюсте.Кроме того, регулярное тестирование является обязательным для медицинских и других работников, которые трудятся в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным Covid-19, а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса, в том числе работников Нацполиции и Нацгвардии (независимо от того, имели ли они установленный контакт с человеком, который болен Covid-19.Во избежание недоразумений с работодателем рекомендуется предоставить справку от семейного врача об отсутствии заболевания.Если работодатель не учитывает ее и настаивает на проведении ПЦР-теста, работник может попросить начальство предоставить письменное требование об обязанности сделать такой тест. Этот документ может стать основанием для обращения в суд и доказательством нарушения трудовых и гражданских прав.В Минюсте также подчеркивают: в случае, если работодатель настаивает на ПЦР-тестировании, оно должно проходить за его счет.