Аромат мандаринов знаком почти каждому с детства – его не перепутаешь ни с чем. Как же выбрать вкусные, сочные и ароматные фрукты и на что обратить внимание, чтобы не купить кислые плоды?

При выборе мандаринов нужно обратить внимание на внешний вид плодов, а также – на аромат и плотность.При покупке тщательно осмотрите плод: проверьте, чтобы на нем не было ни гнили, ни плесени, ни вмятин. Мандарин должен быть упругим на ощупь. Твердые, пересохшие или мягкие плоды сразу же откладывайте в сторону. Попросите продавца продемонстрировать, насколько легко отделяется кожура и пористая ли она.Чем тяжелее плод, тем он слаще и сочнее. При выборе обращайте внимание и на форму плодов: она должна быть примерно одинаковой для одного сорта. Спелый мандарин окрашен равномерно, окрас варьируется от желто-оранжевого до ярко-оранжевого. Чем светлее мандарины, тем они кислее. У самых сладких плодов кожура красноватая.Какие же мандарины самые сладкие?Минеола. Этот гибрид получен в результате скрещивания марокканского мандарина сорта «Танжерин» с грейпфрутом сорта «Дункан». Плоды по форме напоминают пузатую грушу, имеют яркий оранжевый окрас с красноватым оттенком. У такого мандарина очень тонкая кожура и много косточек. На вкус они кисло-сладкие с преобладанием сладости в послевкусии.Клементин – гибрид мандарина и апельсина. Сорт получен в начале ХХ века. Сочнее и слаще прочих сортов мандарина. Плоды мелкие, имеют тонкую глянцевую кожуру, очень много косточек.Мандарины «Энкор» имеют непрезентабельный вид, но отличные вкусовые характеристики. Кожура плодов покрыта темными пятнами, потому они не востребованы покупателями, принимающими подобный окрас за дефект. Чаще такие мандарины можно встретить в небольших садах.Вкусовые качества мандарина также зависят от того, в какой стране выращен тот или иной сорт.Абхазские мандарины имеют кисло-сладкий вкус с выраженной кислинкой в послевкусии, небольшие по размеру, желто-оранжевого цвета, сочные. На шкурке такого мандарина можно встретить пятнышки зеленоватого цвета и прожилки. Легко снять кожуру, косточек мало.Мандарины из Испании – крупные, с толстой кожурой, которая легко очищается, яркого оранжевого цвета. Сочные, кисло-сладкие, содержат небольшое количество косточек.Турецкие мандарины отличаются большим количеством косточек, плоды небольшие, кожура тонкая, но отделяется трудно. Чем интенсивнее окраска, тем они слаще.Марокканские мандарины имеют приплюснутую форму, цвет яркий, золотисто-оранжевый. Без косточек, кожура снимается очень легко.