На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, которая терроризировала граждан.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты, якобы «накопленные» при пользовании деньгами, сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области. Размер «процентов» превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты злоумышленники привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. В частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей.В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 тысяч гривен. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой.Правоохранители задержали организатора преступной группы во время получения части «долга» в размере 6000 долларов. Решается вопрос о сообщение организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.