В больницах Харькова и области поубавилось коронавирусных пациентов. Вместе с тем сократился и срок пребывания таких больных в стационаре. На лечение одного пациента с Covid-19 выделяется 13–45 тысяч гривен, заявили в МОЗ, а посему листочки со списком лекарств, вручаемые родственникам, – недопустимая вещь.

«Укрзалізниця» в ожидании

Обещали развернуть 600 коек

11 дней – и с вещами на выход

Дожить бы до весны

С 26 ноября харьковская железнодорожная больница должна начать принимать больных с коронавирусом, 500 кислородных концентраторов туда уже доставили, сообщили в ХОГА.Между тем, про информации «Укрзалізниці», железнодорожные больницы готовы начать лечение больных Covid-19 лишь после того, как Минздрав выделит на это средства.– Председатель правления АО «Укрзалізниця» Владимир Жмак встретился с министром охраны здоровья Максимом Степановым. Во время встречи речь шла о получении дополнительного финансирования в размере 82 млн грн для обеспечения железнодорожных больниц медицинским оборудованием и кислородом, закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты, – говорят в пресс-службе предприятия. – Средства должны быть выделены Фондом борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19. В случае выделения средств для подготовки и укомплектования необходимым оборудованием железнодорожные больницы готовы принимать больных с коронавирусной болезнью.В Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте планируется предусмотреть два отдельных приемных отделения, чтобы больные Covid-19 не контактировали с другими пациентами. По словам генерального директора Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 Виктора Лещенко, все работники больницы готовы работать и выполнять свои непосредственные обязанности – спасать жизни людей. Но сейчас крайне необходимо финансирование от НСЗУ.– Нужны средства, чтобы закупить оборудование и медикаменты, а также средства индивидуальной защиты для работников. Например, мы нашли мощный криогенный газификатор, который может обеспечить подачу кислорода до 70 точек одновременно. Но пока мы не можем его приобрести для больницы, поскольку ограничены финансово, –отметил Виктор Лещенко.Ранее в ХОГА объясняли задержку с открытием железнодорожных больниц техническими причинами – мол, 2 ноября больницы должны были подписать договоры с Национальной службой здоровья Украины и начать получать деньги, однако из-за большой нагрузки в системе произошел сбой. Потом договоры обещали заключить 3 ноября. Затем стало известно, что в распоряжении министра охраны здоровья допущена неточность, поэтому НСЗУ не могло заключить договоры.Всего в железнодорожных больницах Харькова обещали развернуть 600 коек. О том, что железнодорожные больницы будут принимать пациентов с Covid-19, в облгосадминистрации впервые заговорили 9 октября. Открыть больницы хотели в 20-х числах октября. Однако 21 октября в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1 сообщили о нехватке материального обеспечения и медицинского персонала. Об открытии железнодорожных больниц сообщали дважды: сначала это планировали сделать 26 октября, затем – в начале ноября.Между тем, как отчитались в облгосадминстрации, в больницах Харьковщины количество больных Covid-19 уменьшилась на 25–30%. В медучреждениях области сейчас находятся 1668 пациентов с коронавирусом. Тогда как около двух недель назад госпитализированных с диагнозом Covid-19 в регионе было более двух тысяч. По данным на 25 ноября, на больничных койках в Харькове находится 898 пациентов. В больницах области – 750 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус.Тем временем Минздрав сократил срок пребывания пациента с коронавирусной болезнью в стационаре – в среднем до 11 дней.– Когда человеку оказана помощь, и он не нуждается в кислородной терапии, а находится в больнице в ожидании отрицательного результата ПЦР-теста, такой пациент уже не имеет оснований для пребывания в стационаре, – говорит министр охраны здоровья Максим Степанов. – Если сатурация (уровень насыщенности крови кислородом) больше 94–95%, пациенту больше нечего делать в больнице. Кроме того, это опасно для него самого, поскольку в больницах есть внутренняя инфекция. В таком случае человека выписываеют из больницы под наблюдение семейного врача.Также Максим Степанов сообщил, что на лечение одного стационарного больного с Covid-19 государство выделяет достаточно средств.– Мы платим нашим больницам от 13 тысяч до 45 тысяч гривен за лечение одного больного в зависимости от его состояния – либо он находится в обычной палате, либо в реанимации. В то же время мы фиксируем, когда начинают абсолютно безосновательно писать какие-то списки родственникам, чтобы они шли и покупали лекарственные средства. Это недопустимая вещь.Согласно прогнозу Минздрава, напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине сохранится как минимум до марта 2021 года.– Рост заболеваемости будет фиксироваться еще длительный период времени, – считает Максим Степанов. – Мне кажется, что напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта. Это не значит, что до марта каждый день будет увеличиваться заболеваемость, но расти будет еще стопроцентно долго.По словам министра, в марте обычно начинается спад заболеваемости респираторными болезнями, имеющими сезонность.– Коронавирус доказал, что у него сезонность не такая, как у обычного гриппа, но летом у нас все-таки была меньшая цифра, – отметил чиновник.