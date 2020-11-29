Карантин выходного дня самым негативным образом отразился на работе театров, особенно негосударственных. Об отсутствии зрителей и поддержки со стороны чиновников рассказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» директор Дома актера им. Леся Сердюка, глава правления Харьковского межобластного отделения Национального союза театральных деятелей Украины, заслуженный артист Украины Игорь Арнаутов.

Непонятна логика чиновников

Нет театров – и не надо

Флешмоб не поможет

Личное дело

Для справки

— В первую очередь хочу сказать, что от карантина пострадали все театры – и коммерческие, и государственные. Все, кто имеет отношение к сцене, – на грани вымирания. Цирк пострадал, пожалуй, больше всех, потому что там представления проводятся исключительно в выходные.Что касается театра, то сегодня мы в сложной ситуации, так как должны пускать в зал лишь 50% зрителей, чтобы выполнить требования по соблюдению дистанции. И, конечно же, мы соблюдаем все остальные правила карантина – люди сидят в масках во время спектаклей, везде стоят санитайзеры. Посетителям на входе измеряют температуру. Мы готовы придерживаться данных норм. Но вы же понимаете, что суббота и воскресенье – наши основные дни, когда массово идет зритель. В будние дни этого не происходит. В субботу-воскресенье в Доме актера много и детских, и взрослых спектаклей. Дети у нас с самого утра. А вечером – спектакли для взрослых. Пропуская выходные дни, мы теряем свой основной доход. Таким образом, не можем платить заработную плату нашим сотрудникам, не в состоянии оплачивать коммунальные услуги.— Люди не идут в театр в будние дни. Самым подходящим временем для досуга являются выходные. Людей напугали – в метро они ездят, но в театр не идут. При этом Харьков очень театральный город и мы, конечно же, очень благодарны нашим зрителям, которые несмотря на карантин продолжают к нам ходить.Многие зрители сохранили билеты с апреля, когда объявили карантин и все закрыли. Люди не сдали их в кассу, хотя могли это сделать. Они их оставили и в августе, когда нас открыли, посетили спектакли.Однако для меня печальными являются цифры, которые я недавно узнал. Оказывается, театр сегодня посещают только 8–10% харьковчан. Для меня это трагедия. Если говорить только о Доме актера, то у нас базируются более 20 театральных трупп, которым есть что показать. До карантина, когда шло распределение времени между театральными студиями, споры были серьезные. Чтобы как-то определиться, какой театр в какой день будет выступать, тянули даже жребий. Тогда зритель заранее выкупал билеты. А сейчас происходит что-то непонятное, то, что не поддается логике. Люди устали от телевизора и радио, мне кажется. И они могут найти правду в театре. Именно здесь зритель может поставить определенные вопросы и найти на них ответы. Это происходит по-настоящему.Возьмем для примера театр «Может быть». У ребят есть спектакль, который они давно хотели списать – «Стакатто». А люди все равно идут, не отпускают этот сюжет, есть запрос у зрителя. Потому что там поднимаются такие темы, которые очень тонко касаются души человека.— Конечно, нет. И я не понимаю логики чиновников. Неужели в выходные вирус куда-то исчезает? Почему с понедельника по пятницу можно сидеть в ресторанах, ходить в кино и театры, а в выходной день надо всем закрыться дома.— Это моя головная боль. Мне непонятно, как можно в стране, где не заканчивается политический и экономический кризис, постоянно поднимать цены на газ и электричество. С 1 августа нам более чем наполовину подняли плату за электричество. Соответственно, я вынужден был поднять цену для театральных студий за услуги, которые оказывает Дом актера. И если государственные театры получают поддержку из областного бюджета в виде 56% ставки, то нам – негосударственным театрам – никто не помогает. Мы принадлежим театральному союзу. Дом актера – неприбыльная организация.— Нет, несколько студий перестали показывать свои спектакли. Они не набирают столько зрителей, чтобы погасить аренду и другие расходы. Приходит ко мне руководитель одного из театров: «Игорь Анатольевич, вынужден отменить спектакль – продано всего пять билетов.— Нет, потому что это будет смешно. Как видим из текущей ситуации, люди идут в правительство, чтобы заниматься своими личными делали. Когда они принимали свое решение, они могли подумать о нас, о том, как нам выживать? А что будет с культурой, с театром после этой пандемии? Их подобные вещи не интересуют. Ну нет театров – и не надо. У них, похоже, нет необходимости посещать театры. А вот о тех, кто нуждается в духовной пище, они не думают. Вот если бы какая-то звезда приехала, тогда другое дело. Да что тут говорить? Большинство из тех, кто сидит на высших должностях, книжек не читает. Какой уж там театр?— Могу сказать о тех городах, чьи театры находятся в зоне действия Харьковского межобластного отделения Национального союза театральных деятелей, – о Сумах и Полтаве. Многие театры были вынуждены закрыться до 1 декабря.Учреждения культуры в жуткой ситуации. Хочу назвать некоторые цифры. Для того что бы отопить Харьковский драматический театр имени Пушкина, необходимо 230 тысяч гривен месяц. Если во время кризиса поднимаются цены на коммуналку для населения, то это показатель отношения к людям. При этом чиновники не забывают при каждом удобном случае сообщить, что Украина – это Европа. Только почему-то в Европе находят средства, чтобы материально поддержать своих граждан. Дают налоговые каникулы частному бизнесу, культуре и искусству. Старикам привозят домой лекарства и еду. А у нас непонятные вещи происходят.— Семь лет назад уже организовывали. Я имею в виду Революцию достоинства. Я не хочу больше подобных процессов в Украине. Мне нравятся акции, когда люди собираются вместе, чтобы, например, убрать парк или сквер, привести в порядок жилой дом или улицу. А в данном вопросе флешмоб не поможет.— Мы простаивали с 13 марта по 4 сентября. Нам совсем никто не помогал. Никто даже не спросил, как мы поживаем. Актеры и другие творческие люди были вынуждены менять профессии. Знаю актера, который стал курьером, кто-то пошел в официанты, кто-то занимается доставкой еды. Люди пытаются выкрутиться из ситуации, в которой оказались.Мы выживаем вопреки обстоятельствам. Но актеру нужна сцена, без нее актер чахнет. Ему нужен зритель. Сейчас некоторые театры переходит в онлайн-режим. Для меня это что-то непонятное – и не кино, и не телевидение, и не театр. В театре должна быть живая игра. Зритель для того и приходит, чтобы получить живую эмоцию от игры на сцене.Я очень верю, что нам все-таки удастся пережить эту общую беду под названием «коронавирус». Общими усилиями мы восстановимся, актеры вернутся на сцену, а зрители – в зал, как это было до карантина. Ну а сегодня как законопослушные граждане своей страны мы должны выполнять ее законы.Игорь Анатольевич Арнаутов родился 22 марта 1963 года в Елгаве (Латвия). В 1989 году окончил актерский факультет Харьковского государственного института искусств им. И.П. Котляревского (теперь это национальный университет). Служил в Харьковском академическом драматическом театре им. Т.Г. Шевченко. С 1995года – актер ТО «Чиз», юмористических программ «Не время» и «Большая разница». Успешно снялся во многих фильмах и сериалах: «Пленница» (2013 г.), «Городок сердитый» (2011 г.), «Ситуация 202» (2006 г.), «Милицейская академия» (2006 г.), «Прорвемся!» (2006 г.), «Высшая мера» (2005 г.), «УВД 2. Во власти» (2004 г.), «Комедийный коктейль» (2002–2004 гг.).Харьковский Дом актера – театральный центр европейского уровня. После реконструкции работает два зала – на 200 и 100 посадочных мест. Они оснащены современным световым и звуковым оборудованием. Дом Актера располагается в жилом здании на ул. Манизера, 3, построенном в 1929 году. После Второй мировой войны там размещался театр кукол, с 1968 года дом занимало Украинское театральное общество. В 1972 году после реконструкции и пристройки дополнительных помещений здание передали в пользование Дому актера. Сейчас там постоянно работает около двух десятков негосударственных театральных коллективов («Театр 19», «Прекрасные цветы», «Новая сцена» и др.), ежегодно проводится фестиваль негосударственных театров «Я и Села Брук».