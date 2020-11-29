Среди плодов, которые обязательно нужно включить в зимний рацион, – богатый йодом фейхоа, рекордсмен по содержанию витамина С киви и мультивитаминный гранат.

Основное его богатство – йод. По его количеству эти фрукты могут соперничать с морепродуктами. Также в плодах есть другие микро- и макроэлементы, большое количество витамина С, сахарозы, пектина, клетчатки, антиоксидантов. Чем спелее фейхоа, тем плоды вкуснее. Однако в Украину фейхоа привозят чаще всего не совсем дозревшими. Спелый плод должен быть мягким, а его мякоть должна напоминать желе.– рекордсмен по содержанию витамина С. Одна ягода обеспечивает суточную потребность человека в этом элементе. В киви много калия, магния и железа, сахаров, органических кислот и пектинов. В составе киви также есть растительный фермент актинидин, который способствует лучшему усвоению белков, поэтому киви часто используют в качестве кисло-сладкой приправы к мясу. Темно-коричневые и «волосатые» киви должны быть мягкими. Важно, чтобы около плодоножек не было вмятин и гнили, а на кожице — темных пятен. Также немало говорит о качестве и запах: если пахнет вином, значит, киви уже нехороший, «пьяный». Качественные плоды обычно сильного запаха не имеют.В зернах граната много витамина С (до 8,7 мг на 100 г), РР, группы В, прочих важных микро- и макроэлементов: кальция, фосфора, железа, калия, магния, натрия, кремния и др. Есть также незаменимые аминокислоты, требующиеся для нормальной работы организма. Отвар кожуры граната используется как вяжущее средство при расстройствах желудка. При прочих равных условиях наилучшим окажется крупный плод — в нем благоприятнее соотношение сахара и кислоты. Купить именно такие плоды можно и зимой: в своем прочном домике из кожуры они долго сохраняются и только выигрывают во вкусе, поскольку со временем разрушается часть дубильных веществ, придающих вяжущую терпкость.