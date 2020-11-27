Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Айны Тымчук председателем Харьковской облгосадминистрации. Прежний глава ХОГА Алексей Кучер освобожден от занимаемой должности.Об этом сообщает Громадське.
Соответствующие Указы президент подписал 27 ноября.
"Освободить КУЧЕРА Алексея Владимировича с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в Указе главы государства.
Следующим Указом Зеленский назначил Тымчук председателем Харьковской ОГА.
Президент встретился с Тымчук и вручил ей служебное удостоверение.
"Президент выразил надежду, что регион достигнет новых уровней развития", - сообщает пресс служба Офиса президента.
Что известно
Правительство согласовало кандидатуру Айны Тымчук на должности председателя Харьковской обладминистрации 25 ноября. Ей 47 лет, до назначения председателем Харьковской ОГА руководила аппаратом Днепропетровской облгосадминистрации. Тымчук работала в Харькове в 2010-2014 гг. Была советники и заместителем Харьковского городского головы - управляющей делами исполнительного комитета горсовета.