Во время ссоры 48-летняя жительница Балаклейский район нанесла своему сожителю ножевое ранение в область грудной клетки.

Полицейские установили, что происшествие произошло в доме у знакомой потерпевшего. В ходе конфликта, который возник на бытовой почве, 48-летняя женщина схватила со стола нож и нанесла мужчине удар в грудную клетку. После чего скрылась с места преступления.Сейчас потерпевший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении районной больницы.Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.