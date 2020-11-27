В «Черную пятницу» салон Holz дарит неслыханные скидки на популярные товары. Акция продлится до 30 ноября 2020 г.1. Скидки на межкомнатные двери
- От 15% до 25% на лучшие модели дверей Rodos.
- Минус 10-15% на крашеные и скрытые двери Sensa.
- Дверные полотна Korfad со скидкой 10-15%.
- Дверная ручка Aprile в подарок при покупке межкомнатной двери от WakeWood, Secret Doors, Ткаченко, Папа Карло, Rodos, Sensa.
Скидка 14% на входные двери «Булат», «Берислав» в наличии.
Покупая двери в Holz с 23 до 30 ноября вы экономьте до 2000 грн на товаре!
3. Суперскидки на напольные покрытия
- Скидка до 20% на весь ламинат. В акции участвуют более 300 экземпляров Classen, Parfe Floor, Vitality и других европейских брендов.
- Виниловые полы на 20% дешевле! В ассортименте — 60 моделей по акции.
- Паркетная доска Barlinek со скидкой до 23%. В каталоге больше 50 вариантов дизайна. На выбор доски дуба и ясеня.
4. Акция на стеновые панели
Скидка -20% на все стеновые панели из ассортимента. Экономия — до 165 грн на каждом квадратном метре!
Подробней узнать о скидках можно на сайте интернет-магазина Holz в разделе «Акции».
О магазине Holz
Holz — это всеукраинская сеть магазинов дверей и напольного покрытия. В отличие от большинства других, компания Holz несет полную ответственность не только за товар, но и за качество предоставляемых услуг.
Собственный отапливаемый склад, отдел технического контроля, собственная служба доставки (в городах, где расположены магазины), сертифицированные монтажники и установщики с опытом работы 6-10 лет. Все это поможет вам сэкономить время и деньги: специалисты бесплатно произведут все замеры, подскажут, какого размера нужно дверное полотно, какая система открывая лучше подойдет; дадут рекомендации по подготовке черновых полов, помогут просчитать площадь пола, чтобы избежать излишка или нехватки напольного покрытия.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание позволит надолго сохранит красоту и функциональность полов и дверей вашего дома. А всю «черновую» работу Holz возьмет на себя!
Адрес салона в Харькове: ул. Гимназическая Набережная,22.
Время работы: пн-пт: 10 - 19, сб-вс: 10 - 18.
Телефоны: (044) 360-51-15, (050) 415 18 78