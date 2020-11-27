В полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, около 13:30 на перекрестке Ново-Баварского проспекта и улицы конопляной столкнулись автомобили «Газель», под управлением 54-летнего водителя, и «Peugeot» за рулем которого находился 28-летний водитель.В результате столкновения водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу.Информация о происшествии зарегистрирована в Новобаварском районном отделении полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.