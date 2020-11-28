Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская, 5 (п. №1, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Шекспира, 12ул. Валентиновская , 27-а (п. №11, стояк)ул. Новохатская (ч/с), ул. Конторская (ч/с)ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк)ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк)ул. Большая Панасовская (ч/с), ул. Большая Панасовская, 193, 195, 211-а, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 252, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк).; ул. Волонтерская, 50 (п. №2, стояк)