Накануне, 27 ноября, на улице Бугрименко произошел пожар в частном доме.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании поступило на линию "101" в 6:25 утра. К месту пожара сразу же были отправлены два оперативных отделения пожарно-спасательной части. На момент их прибытия горел жилой дом, а площадь пожара составила около 35 кв.м.Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца дома 1935 года.Пожар локализован в 07:05, а ликвидирован в 9:28. Причина возникновения пожара устанавливается.