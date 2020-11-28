Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, происшествие произошло 11 ноября на территории одного из детских площадок в Песочине. 14-летний несовершеннолетний подошел к 11-летнему ребенку и потребовал деньги, приставив к его лицу нож-бабочку. Не получив денег, 14-летний парень толкнул потерпевшего и стал выгонять его с площадки, сопровождая это нецензурной бранью.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.