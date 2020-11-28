Дана стаття є продовженням висвітлення законодавчих змін в сфері споживчого кредитування.В попередній публікації предметом нашої уваги були особливості застосування Закону України «Про споживче кредитування» до кредитних договорів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати.
Сьогодні ж пропонуємо Вашій увазі загальні гарантії захисту прав боржників, які встановлюються даним законом та поширюються на боржників незалежно від розміру кредиту.
Так, слід звернути увагу на наявність наступних приписів закону:
- Застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит заборонено. Тобто, протиправним буде одночасно нарахування особі штрафу за прострочення, наприклад, на 10 днів сплати відсотків, разом з одночасним нарахуванням відсотків за кожен день такого прострочення у трикратному розмірі;
- Споживчий кредит має надаватися виключно в національній валюті України – гривні;
- Споживчі кредити можуть укладатися за участі кредитних посередників: кредитного брокера (посередник, що займається переважно збором інформації про позичальника та наданням інформації про кредитодавця) або кредитного агента (діє від імені та в інтересах кредитодавця і виконує частину його обов’язків за договором про споживчий кредит, діючи при цьому на підставі договору доручення із кредитодавцем;
- Будь-яка реклама споживчого кредиту має містити інформацію про максимальну суму, на яку може бути виданий кредит, реальну річну процентну ставку, максимальний строк, на який видається кредит, а у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу – про розмір першого внеску;
- Після укладення договору кредитодавець на вимогу боржника, не частіше одного разу на місяць та безоплатно зобов’язаний повідомити боржника про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, надає виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит;
- Договір про споживчий кредит може бути укладено як в письмовій, так і в електронній формі, при цьому в обох варіантах договір породжує однакові правові наслідки та має однакову юридичну силу;
- Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів;
- Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа;
- За погодженням зі споживачем кредитодавець має право проводити реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит;
- Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця або третіх осіб, які можуть полягати у оцінці майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності або для цілей забезпечення виконання зобов’язання, страхуванні обов’язку боржника виконати покладені на нього обов’язки, відкритті банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту або ж у наданні нотаріальних послуг, якщо вони є необхідними для укладення договору про споживчий кредит.
Слід пам’ятати, що окремі зміни до даного закону наберуть сили лише з 01.01.2021 року.
Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов'язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
Автор: Трофімов Богдан, студент-консультант Юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого