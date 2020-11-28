По данным спасателей, огонь успел распространиться на два десятка торговых павильонов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 2:39 ночи на номер «101» поступило сообщение о том, что на территории ТЦ «Барабашово» горят торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной.Возгорание обнаружила охрана рынка. На тот момент огонь успел охватить около двух десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер "101" и в добровольное противопожарное формирование торгового центра, которые первыми приехали на тушение возгораний.Уже через 10 минут на место прибыли четыре отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, - до 4-го.Всего в тушении пожара приняли участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения и около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.Благодаря оперативным действиям пожарных удалось минимизировать убытки от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25.Локализация пожара произошла в 4:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы Службы по чрезвычайным ситуациям.Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.