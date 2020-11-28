Еще двое людей госпитализированы в больницу.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла в 1:40 ночи на проспекте Московском. 22-летняя водитель автомобиля "Audi" двигалась со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова, во время чего не справилась с управлением и допустила наезд на островок безопасности.В результате аварии девушка-водитель и 25-летняя пассажирка с травмами доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Еще одна пассажирка 25 лет, которая находилась на переднем сидении иномарки, от полученных телесных повреждений погибла на месте.Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.