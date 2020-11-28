Организовали преступную деятельность двое мужчин в арендованном загородном доме. Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать производство около трех килограммов психотропного вещества в сутки.

Полицейские установили, что организовали изготовление психотропных веществ 32-летний хмельничанин и 33-летний житель столицы. Они арендовали загородный дом в Волчанском районе Харьковской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP.В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли емкости с уже готовым продуктом, а также оборудование и химикаты для производства и фасовки психотропных наркотиков.Злоумышленники задержаны, а в их отношении следователи готовят уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией.