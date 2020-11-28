Нардеп возложила цветы у подножья Мемориала жертв Голодомора.

«Сегодня мы вспоминаем одну из самых страшных страниц нашей истории. Каждая семья зажигает свечу памяти с собственной болью, которая является одновременно общей для всей страны.Именно память о прошлом и единство в стремлении достойного завтра делают нас достойными детьми нашей страны. Мы должны сохранять это единство и в дальнейшем, строя сильную Украину, которая сможет защищать и беречь каждого своего гражданина.Память - единственный способ сделать горькое прошлое таким, что не повторится», - написала Юлия Светличная.