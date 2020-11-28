Об этом сообщает пресс-служба областного главка.

Напомним, что в 2:39 ночи на номер «101» поступило сообщение о том, что на территории ТЦ «Барабашово» горят торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной. В результате пожара огнем уничтожены 25 магазинов, а площадь возгорания составила более 3000 кв.м.По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.