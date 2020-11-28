О пожаре сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, в 16:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета На Отакара Яроша.«К месту происшествия сразу были направлены четыре отделения службы спасения на автоцистернах и два отделения на автолестнице. На момент прибытия пожарных было установлено, что горит комната на пятом этаже общежития. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Еще до прибытия спасательных подразделений из здания общежития были эвакуированы около 100 человек», - рассказали спасатели.В 16:30 пожар был локализован, а в 17:11 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.