Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Михаила Водяного (ч/с), ул. Мира, 82 (п. №1, спаренный стояк)ул. Садовая, 10/12, ул. Героев Труда, 4-а (п. №4, стояк)ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк), 37-д (п. №3, стояк); ул. Бучмы, 20 (п. №6, стояк)ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк)ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), пр. Московский, 90 (п. №2, стояк)ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк).; ул. Лебединская, 1 (п. №2, стояк); пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк)ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (ч/с), ул. Большая Панасовская, 193, 195, 211-а, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 252; ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Волонтерская, 50 (п. №2, стояк)пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская, 5 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 59-а (п. №1)