По словам пожарных, вагон не использовался, стоял на запасной колее в открытом виде и к нему был доступ посторонних.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 29 ноября в 3:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в одном из вагонов рефрижераторного подвижного состава. ЧП произошло на железнодорожной станции "Сахновщина".К месту вызова сразу прибыло подразделение пожарно-спасательной службы, которые установили, что горит отделка внутри рефрижераторного вагона на площади около 50 кв.м.Пожар был локализован в 03:15, а полностью ликвидирован в 5:45. Пострадавших и погибших нет.