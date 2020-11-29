Вследствие ДТП пострадал один из водителей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, авария произошла 28 ноября примерно в 20:00 на Московском проспекте. Автомобиль "Shkoda Octavia" под управлением 26-летнего гражданина выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Daewoo Lanos".В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля "Daewoo" получил телесные повреждения и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.