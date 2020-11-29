29 ноября в 7:07 утра на номер «101» поступило сообщение о пожаре в городе Валки, который произошел в частном жилом доме на улице Рождественской.

К месту происшествия выехало подразделение пожарно-спасательной службы, на момент прибытия которого огонь успел распространиться на деревянные конструкции стены и пол, а также мебель и домашние вещи.Во время ликвидации пожара пожарные спасли хозяина дома, мужчину 1956 года рождения. Так как он не мог самостоятельно передвигаться, спасатели вывели пострадавшего на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Медиками ему была оказана помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.В 7:43 пожар был локализован, а в 08:40 полностью ликвидирован.Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.