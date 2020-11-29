Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 23-29 ноября.В Блоке Светличной «Разом!» выступили против изменений в регламент Харьковского горсовета
В партии считают, что документ является манипуляцией и политической игрой в пользу определенных лиц, а некоторые его пункты - незаконны.
Суд избрал меру пресечения мужчине, который подорвал себя на проспекте Гагарина
Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал мера пресечения в виде содержания под стражей харьковчанину, который подозревается в покушении на умышленное убийство бывшей жены.
Председателем Харьковской областной государственной администрации стала днепропетровская чиновница Айна Тимчук
Кто такая Айна Тимчук?
Подозреваемого в совращении 11-летней девочки отправили в СИЗО
Правоохранители зафиксировали семь эпизодов преступных действий в отношении несовершеннолетних.
В Харькове возник скандал между жителями одной из многоэтажек и персоналом супермаркета
Жители переулка Владимира Усенко возмущены, что на въезде в их двор сняли шлагбаум. Люди говорят, что это сделали работники местного супермаркета для того, чтобы там могли проезжать машины с товаром.
На перекрестке улиц Молочной и Плехановской произошло смертельное ДТП
Водитель грузовика «Iveco» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте.
На Харьковщине накрыли нарколабораторию с товаром на три миллиона гривен
Организовали преступную деятельность двое мужчин в арендованном загородном доме.