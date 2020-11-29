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Подозреваемого в совращении 11-летней девочки отправили в СИЗО

На Харьковщине накрыли нарколабораторию с товаром на три миллиона гривен

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