Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пер. Шосткинский (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Героев Труда, 4-а (п. №4, стояк), ул. Дружбы Народов, 271 (п. №1)ул. Мира, 82 (п. №1, спаренный стояк)ул. Героев Труда, 37-д (п. №3, стояк).; ул. Бучмы, 20 (п. №6, стояк)ул. Тверская (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой, 16 (п. №2), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк)ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк); наб. Гимназическая, 26 (п. №6, стояк)ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Лебединская, 1 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), въезд Тарасовский, 4, ул. Ковтуна, 40 (п. №1), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 1 (п. №1, стояк)ул. Большая Панасовская, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 252, ул. Алмазная (ч/с), ул. Большая Панасовская, 193, 195, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк), ул. Волонтерская, 50 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская, 68-а (п. №2, спаренный стояк)пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская, 5 (п. №1, стояк)