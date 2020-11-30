Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, в течение недели, с 23 по 30 ноября, спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 144 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 67 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний.Кроме того, 34 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 6 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 37 - другие выезды.В результате пожаров погибли четверо людей, один человек травмирован, еще двух удалось спасти.Пиротехники службы выявили 71 боеприпас Второй мировой войны, среди которых: 19 артснарядов, 9 минометных мин, 42 гранаты и авиабомба.