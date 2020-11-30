30 ноября в 05:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на улице Гацева.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место происшествия сразу были направлены два оперативных отделения автоцистерне и автолестнице. На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на пятом этаже горели домашние вещи, а возгорание успело распространиться на площадь 20 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры 1939 года.Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 6:30. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.