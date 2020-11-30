Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры и признал недействительным договор на закупку товара, заключенным между предпринимателем и медицинским учреждением. Также предприниматель должен будет возместить почти три миллиона гривен.

По информации руководителя местной прокуратуры, следствие установило, что между физическим лицом-предпринимателем и медучреждением заключен договор о закупке 8000 альбомов для новорожденных на сумму почти три миллиона.«Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар. Главный врач подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя были перечислены бюджетные средства», - рассказали в ведомствеСуд пришел к выводу, что указанный договор на закупку товара заключен сторонами с целью введения в заблуждение Харьковского городского совета для сокрытия истинных намерений участников сделки, а именно противоправного завладения бюджетными средствами.