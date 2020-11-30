Напомним, 28 октября на газорегуляторных пунктов в Дергачевском районе, в 20 километрах от Харькова, произошел взрыв природного газа, в результате которого на месте погибли два человека, еще восемь получили травмы.

Как сообщают журналисты Вечірніх Новин со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, двух пострадавших при взрыве на газорегуляторных пунктов под Харьковом выписали из больницы, еще четверо остаются в ожоговом отделении. Их планируют выписать до середины декабря. По информации врачей, пациенту, который получил самые серьезные ожоги и находился в реанимации после взрыва, накануне сделали очередную операцию.Сейчас мужчина находится в обычной палате и выздоравливает.Подробности в сюжете.