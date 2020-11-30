Судьи не удовлетворили апелляцию защиты иностранца, которая просила отпустить его под домашний арест и уменьшить размер залога.

Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию адвоката водителя-иностранца, спровоцировавшего аварию на проспекте Науки, в результате которой пострадали трое пешеходов. Двое из них, женщина и 10-летний мальчик, все еще остаются в больнице. Женщина продолжает находиться в коме, в тяжелом состоянии.Напомним, что 7 ноября 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.В отношении мужчины суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста с правом внесения залога в размере 10 млн грн 510 тысяч гривен.