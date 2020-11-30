Злоумышленники создали сайты по продаже стиков для электронных сигарет в интернете, получали предоплату, а товар не отправляли.

Правоохранители установили, что 32-летний мужчина с 2018 года заказывал в сети Интернет создание сайтов по продаже аксессуаров для электронных сигарет, которые он обещал отправить покупателям только на условиях предоплаты. Однако после получения средств злоумышленник прекращал общение с клиентами или блокировал абонента. К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, которая снимала наличные с банковских карточек фигуранта.Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленников, в ходе которого изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, платежные карточки и денежные средства.Как сообщили в полиции, фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.